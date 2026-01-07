Racontines des quatre saisons… l’hiver Bibliothèque Créances

Racontines des quatre saisons… l’hiver

Bibliothèque 105 rue des Écoles Créances Manche

Début : 2026-02-07 10:30:00

fin : 2026-02-07 11:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Petites et grandes histoires d’hiver pour les petites z’oreilles. Pour les enfants de 0 à 6 ans. Entrée libre et gratuite. .

Bibliothèque 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr

