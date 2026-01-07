Racontines des quatre saisons… l’hiver Bibliothèque Créances
Racontines des quatre saisons… l’hiver Bibliothèque Créances samedi 14 février 2026.
Racontines des quatre saisons… l’hiver
Bibliothèque 105 rue des Écoles Créances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 10:30:00
fin : 2026-02-14 11:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Petites et grandes histoires d’hiver pour les petites z’oreilles. Pour les enfants de 0 à 6 ans. Entrée libre et gratuite. .
Bibliothèque 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Racontines des quatre saisons… l’hiver Créances a été mis à jour le 2026-01-07 par Côte Ouest Centre Manche