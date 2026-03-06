Racontines des quatre saisons… printemps Bibliothèque Créances

Racontines des quatre saisons… printemps

Bibliothèque 105 rue des Écoles Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 10:30:00

fin : 2026-04-01 11:30:00

Date(s) :

2026-04-01

Petites et grandes histoires de printemps. Pour les enfants de 0 à 6 ans. Entrée libre et gratuite. .

Bibliothèque 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr

