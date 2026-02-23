Racontines Et plouf à Beaufort-en-Vallée Médiathèque Beaufort-en-Anjou

Racontines Et plouf à Beaufort-en-Vallée

Médiathèque Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2026-06-25 10:30:00

fin : 2026-06-25

2026-06-25

Racontines Et Plouf à Beaufort-en-Vallée

Histoires, comptines et jeux de doigts pour le plaisir des tout-petits !

En partenariat avec le RPE.

Sur réservation

Enfants de 0 à 3 ans .

Médiathèque Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr

English :

Et Plouf storytelling in Beaufort-en-Vallée

