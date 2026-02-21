Racontines Médiathèque Guingamp
Racontines Médiathèque Guingamp samedi 28 mars 2026.
Racontines
Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Histoires, comptines, chansons et jeux de doigts sont au programme afin d’initier les plus jeunes au plaisir des histoires. Pour les enfants de 0 3 ans. .
Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 06 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Racontines Guingamp a été mis à jour le 2026-02-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol