Racontines Médiathèque Guingamp

Racontines

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp

Début : 2026-03-28 10:30:00

Histoires, comptines, chansons et jeux de doigts sont au programme afin d’initier les plus jeunes au plaisir des histoires. Pour les enfants de 0 3 ans. .

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 44 06 66

