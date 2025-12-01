Racontines intergénérationnelles Place Jean-Louis Labbé Broons
Racontines intergénérationnelles Place Jean-Louis Labbé Broons vendredi 12 décembre 2025.
Racontines intergénérationnelles
Place Jean-Louis Labbé Médiathèque « L’Hirondelle » Broons Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 10:00:00
fin : 2025-12-12 11:00:00
Date(s) :
2025-12-12
Les livres, c’est bon pour les bébés !
Animation d’éveil autour du livre et de la musique pour les tout-petits petites histoires, comptines et jeux de doigts auprès des résidents de l’EHPAD Michel Lamarche.
Pour les enfants de 0 à 3 ans (non scolarisés).
Sur inscription .
Place Jean-Louis Labbé Médiathèque « L’Hirondelle » Broons 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 00 44
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Racontines intergénérationnelles Broons a été mis à jour le 2025-09-13 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme