Racontines intergénérationnelles Place Jean-Louis Labbé Broons vendredi 12 décembre 2025.

Place Jean-Louis Labbé Médiathèque « L’Hirondelle » Broons Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-12 10:00:00

fin : 2025-12-12 11:00:00

2025-12-12

Les livres, c’est bon pour les bébés !

Animation d’éveil autour du livre et de la musique pour les tout-petits petites histoires, comptines et jeux de doigts auprès des résidents de l’EHPAD Michel Lamarche.

Pour les enfants de 0 à 3 ans (non scolarisés).

Sur inscription .

Place Jean-Louis Labbé Médiathèque « L’Hirondelle » Broons 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 00 44

