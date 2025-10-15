Racontines (Jacques-Lacarrière) Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre
Racontines (Jacques-Lacarrière)
Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 Allée du Panier Vert Auxerre Yonne
Début : 2025-10-15 10:30:00
fin : 2025-10-15 11:30:00
2025-10-15 2025-11-26
Un moment tout en albums et en comptines pour les 0-3 ans et leurs parents. Organisé par la Bibliothèque municipale d’Auxerre. .
Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 Allée du Panier Vert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60 bibliotheque@auxerre.com
