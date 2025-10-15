Racontines (Jacques-Lacarrière) Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre

Racontines (Jacques-Lacarrière)

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-10-15 10:30:00

fin : 2025-10-15 11:30:00

2025-10-15 2025-11-26

Un moment tout en albums et en comptines pour les 0-3 ans et leurs parents. Organisé par la Bibliothèque municipale d’Auxerre. .

Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 Allée du Panier Vert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60 bibliotheque@auxerre.com

