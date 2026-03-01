Racontines jeune public Place de l’Europe Mours-Saint-Eusèbe

Racontines jeune public

Place de l’Europe Médiathèque Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Début : 2026-03-25 09:30:00

fin : 2026-03-25 10:30:00

2026-03-25

Un temps d’histoires et de comptines animées pour les tout-petits organisé par la médiathèque de Mours-Saint-Eusèbe.

Place de l’Europe Médiathèque Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 90 74 mediatheque.mours@valenceromansagglo.fr

A time of stories and animated rhymes for toddlers organized by the Mours-Saint-Eusèbe media library.

