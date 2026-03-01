Racontines jeune public Place de l’Europe Mours-Saint-Eusèbe
Racontines jeune public Place de l’Europe Mours-Saint-Eusèbe mercredi 25 mars 2026.
Racontines jeune public
Place de l’Europe Médiathèque Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 09:30:00
fin : 2026-03-25 10:30:00
Date(s) :
2026-03-25
Un temps d’histoires et de comptines animées pour les tout-petits organisé par la médiathèque de Mours-Saint-Eusèbe.
.
Place de l’Europe Médiathèque Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 90 74 mediatheque.mours@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A time of stories and animated rhymes for toddlers organized by the Mours-Saint-Eusèbe media library.
L’événement Racontines jeune public Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-03-04 par Valence Romans Tourisme