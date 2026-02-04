Racontines La nature Savonnières
Racontines La nature Savonnières mercredi 8 avril 2026.
Racontines La nature
Rue Chaude Savonnières Indre-et-Loire
L’équipe de la bibliothèque propose aux plus jeunes de venir écouter et découvrir des contes, sur le thème de la nature, pour développer l’imaginaire. À partir de 3 ans gratuit sur réservation
Rue Chaude Savonnières 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire culture-communication@savonnieres.fr
English :
The library team invites the youngest members of the family to come and listen to and discover tales on the theme of nature, to help them develop their imaginations. From 3 years free with reservation
