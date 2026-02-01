Racontines l’amour Savonnières
Racontines l’amour Savonnières mercredi 11 février 2026.
Racontines l’amour
Rue Chaude Savonnières Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-02-11 10:00:00
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
L’équipe de la bibliothèque propose aux plus jeunes de venir écouter et découvrir des contes, sur le thème de l’amour, pour développer l’imaginaire. À partir de 3 ans gratuit sur réservation
L’équipe de la bibliothèque propose aux plus jeunes de venir écouter et découvrir des contes, sur le thème de l’amour, pour développer l’imaginaire. À partir de 3 ans gratuit sur réservation .
Rue Chaude Savonnières 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire culture-communication@savonnieres.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The library team invites youngsters to come and listen to tales on the theme of love, to help them develop their imagination. From 3 years free with reservation
L’événement Racontines l’amour Savonnières a été mis à jour le 2026-02-04 par ADT 37