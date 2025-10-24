Racontines Lecture d’albums Médiathèque CCTA La Sereine Précy-sous-Thil

Racontines Lecture d’albums Médiathèque CCTA La Sereine Précy-sous-Thil vendredi 24 octobre 2025.

Racontines Lecture d’albums

Médiathèque CCTA La Sereine 6 Rue du Serein Précy-sous-Thil Côte-d’Or

Début : 2025-10-24 16:00:00

fin : 2025-10-24 16:45:00

2025-10-24

La médiathèque vous invite à un doux moment de lectures partagées, pour les enfants de 4 à 10 ans.

Claire et les bénévoles de Lire et Faire Lire vous feront découvrir une sélection d’albums tendres et poétiques autour de l’amour, l’amitié et les émotions.

Durée environ 45 minutes

Accès libre. .

Médiathèque CCTA La Sereine 6 Rue du Serein Précy-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 71 85 mediatheque@ccterres-auxois.fr

