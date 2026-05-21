Racontines – Lecture musicale Place Simone de Beauvoir Rennes
Racontines – Lecture musicale Place Simone de Beauvoir Rennes vendredi 17 juillet 2026.
Racontines – Lecture musicale Place Simone de Beauvoir Rennes Vendredi 17 juillet, 10h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre, gratuit
Une séance de lectures contées et mises en musique
Une séance de lectures contées et mises en musique
Enfant accompagné·e d’un·e adulte
0 – 5 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-17T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-17T11:00:00.000+02:00
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Place Simone de Beauvoir Place Simone de Beauvoir, 35000 rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35706 Ille-et-Vilaine
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