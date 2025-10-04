Racontines Médiathèque Joséphine Baker Plaisance-du-Touch

Racontines Samedi 4 octobre, 09h30 Médiathèque Joséphine Baker Haute-Garonne

Début : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T16:30:00

Fin : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T16:30:00

Lectures et comptines pour les touts petits (0-3 ans)

Médiathèque Joséphine Baker 1 allée Agnes Varda 31830 Plaisance du Touch Plaisance-du-Touch 31830 Bernadet Haute-Garonne Occitanie https://mediatheque.plaisancedutouch.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 13 52 85 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@plaisancedutouch.fr »}]

