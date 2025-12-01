Racontines Mours-Saint-Eusèbe

Racontines

Place de l’Europe Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Début : 2025-12-17 10:30:00

fin : 2025-12-17 11:00:00

2025-12-17

Un temps d’histoires et de comptines pour les tout-petits.

Place de l’Europe Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 90 74 mediatheque.mours@valenceromansagglo.fr

English :

A time of stories and rhymes for toddlers.

German :

Eine Zeit der Geschichten und Reime für Kleinkinder.

Italiano :

Un momento di storie e filastrocche per i più piccoli.

Espanol :

Un tiempo de cuentos y rimas para los más pequeños.

