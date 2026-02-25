RACONTINES MUSICALES

23 Avenue de Béziers Puissalicon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Découverte de comptines et d’instruments d’éveil musical pour les petits à partir de 6 mois jusqu’à 3 ans avec leurs accompagnateurs dans le cadre de la Semaine de la petite enfance.

.

23 Avenue de Béziers Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 28 11 78 mediatheque@puissalicon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discovery of nursery rhymes and musical instruments for children aged 6 months to 3 years, with their caregivers, as part of the Semaine de la petite enfance (Early Childhood Week).

L’événement RACONTINES MUSICALES Puissalicon a été mis à jour le 2026-02-23 par 34 OT AVANT-MONTS