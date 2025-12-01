RACONTINES OH ! UN FLOCON à Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou
RACONTINES OH ! UN FLOCON à Beaufort-en-Anjou
Médiathèque Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire
Début : 2025-12-18 10:30:00
2025-12-18 2025-12-20
Histoires, comptines et jeux de doigts pour le plaisir des tout-petits !
En partenariat avec le RPE.
Sur réservation
Enfants de 0 à 3 ans .
Médiathèque Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr
