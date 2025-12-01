RACONTINES OH ! UN FLOCON à Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou

RACONTINES OH ! UN FLOCON à Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou jeudi 18 décembre 2025.

Médiathèque Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-12-18 10:30:00

fin : 2025-12-18

2025-12-18 2025-12-20

Histoires, comptines et jeux de doigts pour le plaisir des tout-petits !

En partenariat avec le RPE.

Sur réservation

Enfants de 0 à 3 ans .

Médiathèque Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr

