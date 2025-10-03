Racontines, par la bibliothèque de Ségoufielle Buv’Art (Lasserre-Pradère) Lasserre-Pradère

Racontines, par la bibliothèque de Ségoufielle Vendredi 3 octobre, 10h00 Buv’Art (Lasserre-Pradère) Haute-Garonne

Accès libre – gratuit – sans réservation

Venez écouter quelques histoires avec votre enfant, petits-enfants, ou ceux que vous gardez d’ailleurs, puis laissez-les piocher, regarder, observer et lire avec eux d’autres histoires. Un temps autour des livres, mais surtout un temps de rencontre pour échanger, simple et convivial

Buv’Art (Lasserre-Pradère) 5 avenue de Bouconne 31530 Lasserre-Pradère Lasserre-Pradère 31530 Lasserre Haute-Garonne Occitanie https://foyerrurallasserrepradere.fr/ Foyer rural – Café associatif Accès libre

