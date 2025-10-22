Ra’contines Pithiviers

Ra’contines Pithiviers mercredi 22 octobre 2025.

Ra’contines

3 Rue du Général Duportail Pithiviers Loiret

Début : 2025-10-22 10:30:00

fin : 2025-12-10

2025-10-22 2025-11-19 2025-12-10

Venez partager un moment privilégié d’écoute et de partage autour d’histoires est de comptines à chanter et à mimer…

– 22 octobre le petit chaperon rouge, le loup ou quand les rôles sont inversés

– 19 novembre les trois ours sans Boucle d’or

– 10 décembre un Casse-noisette et des joujoux pour Noël .

3 Rue du Général Duportail Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 06 30 mediatheque@pithiviers.fr

English :

Come and share a privileged moment of listening and sharing around stories and rhymes to sing and mime…

German :

Kommen Sie und teilen Sie einen besonderen Moment des Zuhörens und des Austauschs über Geschichten und Reime zum Singen und Pantomimen…

Italiano :

Venite a condividere un momento speciale di ascolto e condivisione attraverso storie e filastrocche da cantare e mimare…

Espanol :

Ven a compartir un momento especial de escucha y convivencia a través de cuentos y rimas para cantar y hacer mímica…

