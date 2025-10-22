Ra’contines Pithiviers
Ra’contines Pithiviers mercredi 22 octobre 2025.
Ra’contines
3 Rue du Général Duportail Pithiviers Loiret
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 10:30:00
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-10-22 2025-11-19 2025-12-10
Venez partager un moment privilégié d’écoute et de partage autour d’histoires est de comptines à chanter et à mimer…
– 22 octobre le petit chaperon rouge, le loup ou quand les rôles sont inversés
– 19 novembre les trois ours sans Boucle d’or
– 10 décembre un Casse-noisette et des joujoux pour Noël .
3 Rue du Général Duportail Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 06 30 mediatheque@pithiviers.fr
English :
Come and share a privileged moment of listening and sharing around stories and rhymes to sing and mime…
German :
Kommen Sie und teilen Sie einen besonderen Moment des Zuhörens und des Austauschs über Geschichten und Reime zum Singen und Pantomimen…
Italiano :
Venite a condividere un momento speciale di ascolto e condivisione attraverso storie e filastrocche da cantare e mimare…
Espanol :
Ven a compartir un momento especial de escucha y convivencia a través de cuentos y rimas para cantar y hacer mímica…
