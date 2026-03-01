Racontines pour grandir Créances

Racontines pour grandir

105 rue des Écoles Créances Manche

Début : 2026-03-11 10:30:00

fin : 2026-03-11 11:30:00

2026-03-11

Petites et grandes histoires pour grandir à son rythme, sur son chemin )

> pour les enfants de 0 à 6 ans

> entrée libre et gratuite

Animation proposée dans le cadre de la Semaine nationale de la Petite Enfance .

105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr

