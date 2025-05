Racontines sous l’arbre – Créances, 17 mai 2025 10:30, Créances.

Manche

Racontines sous l’arbre 105, rue des Ecoles Créances Manche

Début : 2025-05-17 10:30:00

fin : 2025-05-17 11:00:00

2025-05-17

Petites et grandes histoires pour les petites z’oreilles. Se promener en forêt, écouter le bruissement des feuilles et les histoires… des arbres. Pour les enfants de 0 à 6 ans. Entrée libre et gratuite.

105, rue des Ecoles

Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr

English : Racontines sous l’arbre

Little and big stories for little ears. Take a walk in the forest, listen to the rustle of the leaves and the stories… of the trees. For children aged 0 to 6. Free admission.

German :

Kleine und große Geschichten für kleine z’oreilles. Im Wald spazieren gehen, dem Rauschen der Blätter und den Geschichten… der Bäume lauschen. Für Kinder von 0 bis 6 Jahren. Freier Eintritt.

Italiano :

Piccole e grandi storie per piccole orecchie. Passeggiate nel bosco, ascoltate il fruscio delle foglie e le storie… degli alberi. Per bambini da 0 a 6 anni. Ingresso libero.

Espanol :

Pequeñas y grandes historias para oídos pequeños. Pasea por el bosque, escucha el susurro de las hojas y las historias… de los árboles. Para niños de 0 a 6 años. Entrada gratuita.

