Informations pratiques

Écommoy

Racontines Spéciale Halloween : Même pas peur !

4 Rue des Perrières Écommoy Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 16:00:00

fin : 2026-10-28 17:00:00

Date(s) :

2026-10-28

La bibliothèque municipale invite les enfants de 4-8 ans et leurs familles, à venir écouter des histoires frissonnantes.

Mercredi 28 octobre 2026, à partir de 16 h, la bibliothèque municipale invite les enfants (4-8 ans) accompagnées de leurs parents ou grands-parents à venir écouter des histoires frissonnantes !

Un goûter sera offert à tous les enfants déguisés et/ou maquillés. On compte sur votre créativité !

Renseignements et inscription recommandée auprès de la bibliothèque – Tél : 02 43 42 35 32 .

4 Rue des Perrières Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 35 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The municipal library invites children ages 4–8 and their families to come and listen to spine-tingling stories.

L’événement Racontines Spéciale Halloween : Même pas peur ! Écommoy a été mis à jour le 2026-09-08 par CDC L’Orée de Bercé-Bélinois