Racontines La Bib Villeneuve-sur-Lot mercredi 19 novembre 2025.
La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Gratuit
Les lectrices de Lire et Faire Lire animent ce temps d’histoires, de contes et de rêve..
A partir de 3 ans.
English : Racontines
Readers from Lire et Faire Lire lead this time of stories, tales and dreams…
Ages 3 and up.
German : Racontines
Die Vorleserinnen von Lire et Faire Lire gestalten diese Zeit mit Geschichten, Märchen und Träumen.
Ab 3 Jahren.
Italiano :
I lettori di Lire et Faire Lire conducono questo momento di storie, racconti e sogni…
Per bambini dai 3 anni in su.
Espanol : Racontines
Los lectores de Lire et Faire Lire dirigen este tiempo de historias, cuentos y sueños…
Para niños a partir de 3 años.
