Racontines La Bib Villeneuve-sur-Lot

Racontines

La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Gratuit

Gratuit

Date :

2025-11-19

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Les lectrices de Lire et Faire Lire animent ce temps d’histoires, de contes et de rêve..

A partir de 3 ans.

English : Racontines

Readers from Lire et Faire Lire lead this time of stories, tales and dreams…

Ages 3 and up.

German : Racontines

Die Vorleserinnen von Lire et Faire Lire gestalten diese Zeit mit Geschichten, Märchen und Träumen.

Ab 3 Jahren.

Italiano :

I lettori di Lire et Faire Lire conducono questo momento di storie, racconti e sogni…

Per bambini dai 3 anni in su.

Espanol : Racontines

Los lectores de Lire et Faire Lire dirigen este tiempo de historias, cuentos y sueños…

Para niños a partir de 3 años.

L’événement Racontines Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Villeneuve Vallée du Lot