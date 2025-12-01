Racontines La Bib Villeneuve-sur-Lot

Racontines

La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Lecteurs bénévoles de l’association Lire et Faire Lire, conteurs, bibliothécaires donnent vie aux livres et aux belles histoires pour les enfants à partir de 3 ans.

Lecteurs bénévoles de l’association Lire et Faire Lire, conteurs, bibliothécaires donnent vie aux livres et aux belles histoires pour les enfants à partir de 3 ans. .

La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 02 bm@mairie-villeneuvesurlot.fr

English : Racontines

Volunteer readers from the association Lire et Faire Lire, storytellers and librarians bring books and beautiful stories to life for children from 3 years old.

L’événement Racontines Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Villeneuve Vallée du Lot