Racontines La Bib Villeneuve-sur-Lot
Racontines La Bib Villeneuve-sur-Lot mercredi 17 décembre 2025.
Racontines
La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
Lecteurs bénévoles de l’association Lire et Faire Lire, conteurs, bibliothécaires donnent vie aux livres et aux belles histoires pour les enfants à partir de 3 ans.
Lecteurs bénévoles de l’association Lire et Faire Lire, conteurs, bibliothécaires donnent vie aux livres et aux belles histoires pour les enfants à partir de 3 ans. .
La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 02 bm@mairie-villeneuvesurlot.fr
English : Racontines
Volunteer readers from the association Lire et Faire Lire, storytellers and librarians bring books and beautiful stories to life for children from 3 years old.
L’événement Racontines Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Villeneuve Vallée du Lot