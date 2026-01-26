Racontines La Bib Villeneuve-sur-Lot

Racontines

La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Belles histoires à écouter en italien, anglais et français.

A partir de 4 ans (durée 1h).

Belles histoires à écouter en italien, anglais et français.

A partir de 4 ans (durée 1h). .

La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Racontines

Beautiful stories to listen to in Italian, English and French.

From age 4 (duration: 1h).

L’événement Racontines Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Villeneuve Vallée du Lot