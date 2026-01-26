Racontines La Bib Villeneuve-sur-Lot
Racontines La Bib Villeneuve-sur-Lot mercredi 18 mars 2026.
Racontines
La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-18
Date(s) :
2026-03-18
Belles histoires à écouter en italien, anglais et français.
A partir de 4 ans (durée 1h).
La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 02
English : Racontines
Beautiful stories to listen to in Italian, English and French.
From age 4 (duration: 1h).
