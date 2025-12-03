RADI – LE PETIT REPUBLIQUE Paris

RADI – LE PETIT REPUBLIQUE Paris mercredi 3 décembre 2025.

RADI Début : 2025-12-03 à 19:30. Tarif : – euros.

RADIAprès 6 ans à Montréal, Radi revient en France pour quelques jours vous raconter ses dernières années entre les hivers chaotiques à -40 degrés et les galères de papiers.De la saison 2 du Jamel Comedy Club en 2007 au Gala Juste Pour Rire en 2025, du chemin a été parcouru… RADI vient vous raconter son histoire avec un humour qui mélange sarcasme, subtilité et provocations. Il vous expliquera avec un réalisme glaçant qu’on ne peut pas tous atteindre ses rêves !

LE PETIT REPUBLIQUE 23, Place de la République 75003 Paris 75