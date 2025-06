Radicagirl 2025 Villequier Rives-en-Seine 4 octobre 2025 10:00

Seine-Maritime

Radicagirl 2025 Villequier Espace vert Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Trail par élimination horaire sur un circuit d’environ 6,1kms et 195 mètres de D+ réservé aux féminines. A boucler en 60 minutes maximum.

Fin de la course au bout de 24 boucles, ou dernière femme en course terminant la boucle en cours en 60 minutes maximum (sinon aucune gagnante ne sera déclarée).

Si après 23 heures et 23 boucles, il reste plusieurs concurrentes en course, la première à franchir la ligne d’arrivée sera déclarée gagnante.

Départ 10h00 le samedi à Villequier espace vert de bord de Seine; arrivée au même endroit.

100 dossards maximum.

Trail par élimination horaire sur un circuit d’environ 6,1kms et 195 mètres de D+ réservé aux féminines. A boucler en 60 minutes maximum.

Fin de la course au bout de 24 boucles, ou dernière femme en course terminant la boucle en cours en 60 minutes maximum (sinon aucune gagnante ne sera déclarée).

Si après 23 heures et 23 boucles, il reste plusieurs concurrentes en course, la première à franchir la ligne d’arrivée sera déclarée gagnante.

Départ 10h00 le samedi à Villequier espace vert de bord de Seine; arrivée au même endroit.

100 dossards maximum. .

Villequier Espace vert

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 31 93 53 radicagirl@radicatrail.fr

English : Radicagirl 2025

Trail by time elimination on a circuit of approximately 6.1kms and 195 metres of D+ reserved for women. To be completed in 60 minutes maximum.

Race ends after 24 loops, or last woman in the race completes the current loop in 60 minutes maximum (otherwise no winner will be declared).

If after 23 hours and 23 loops, more than one competitor remains in the race, the first to cross the finish line will be declared the winner.

Start 10:00 am on Saturday at Villequier, in the green space on the banks of the Seine; finish at the same place.

100 bibs maximum.

German :

Ein Trail mit stündlichem Ausschlussverfahren auf einem Rundkurs von ca. 6,1 km und 195 m Höhenunterschied, der nur für Frauen bestimmt ist. Die Strecke muss in maximal 60 Minuten zurückgelegt werden.

Das Rennen endet nach 24 Runden, oder die letzte Frau im Rennen beendet die aktuelle Runde in maximal 60 Minuten (sonst gibt es keine Gewinnerin).

Wenn nach 23 Stunden und 23 Schleifen noch mehrere Teilnehmerinnen im Rennen sind, wird diejenige zur Siegerin erklärt, die als Erste die Ziellinie überquert.

Start: 10.00 Uhr am Samstag in Villequier (Grünanlage am Ufer der Seine); Ziel: am selben Ort.

maximal 100 Startnummern.

Italiano :

Percorso a eliminazione su un circuito di circa 6,1 km e 195 metri di D+ riservato alle donne. Da completare in 60 minuti al massimo.

La gara termina dopo 24 giri, oppure l’ultima donna in gara completa il giro in corso in 60 minuti al massimo (in caso contrario non verrà dichiarata alcuna vincitrice).

Se dopo 23 ore e 23 giri ci sono ancora diversi concorrenti in gara, il primo a tagliare il traguardo sarà dichiarato vincitore.

Partenza alle ore 10.00 di sabato a Villequier nello spazio verde sulle rive della Senna; arrivo nello stesso luogo.

massimo 100 numeri di gara.

Espanol :

Trail por tiempo de eliminación en un circuito de aproximadamente 6,1 km y 195 metros de D+ reservado a las mujeres. A completar en 60 minutos como máximo.

La carrera termina después de 24 vueltas, o la última mujer en la carrera completa la vuelta actual en 60 minutos como máximo (de lo contrario no se declarará ningún ganador).

Si después de 23 horas y 23 vueltas, todavía hay varias competidoras en la carrera, la primera en cruzar la línea de meta será declarada ganadora.

Salida a las 10.00 h del sábado en Villequier, en el espacio verde a orillas del Sena; llegada en el mismo lugar.

máximo 100 dorsales.

L’événement Radicagirl 2025 Rives-en-Seine a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine