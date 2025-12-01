Radio 307 Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Salle Gabriel Fauré



Présentation :

Classe de piano d’Anne-Lise Gastaldi

Satie’s Fiction : Première émission de radio en direct depuis le conservatoire

Le jeudi 18 décembre 2025

de 19h30 à 21h00

gratuit

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

https://www.facebook.com/crrdeparis