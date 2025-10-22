Radio Banane du Collectif La Méandre Lieux Publics Cité des Arts de la Rue Marseille 15e Arrondissement

Radio Banane du Collectif La Méandre Lieux Publics Cité des Arts de la Rue Marseille 15e Arrondissement mercredi 22 octobre 2025.

Mercredi 22 octobre 2025 à partir de 10h, à partir de 11h, à partir de 15h et à partir de 18h30. Cité des Arts de la Rue 225 avenue Ibrahim Ali Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Radio Banane, c’est une radio pirate perdue dans la jungle, initiée par un singe et un toucan, diffusée sans prétention depuis une vieille carcasse d’avion. Les deux protagonistes vont entraîner les jeunes spectateur·rice·s dans la création de la meilleure émission radio de tous les temps.



Un spectacle radiophonique proposée par Collectif La Méandre, accueilli et programmé par Lieux Publics, centre national des arts de la rue et de l’espace public.



Gratuit Dès 6 ans .

Cité des Arts de la Rue 225 avenue Ibrahim Ali Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 03 81 28

English :

Radio Banane is a pirate radio station lost in the jungle, started by a monkey and a toucan, broadcasting unpretentiously from an old plane wreck.

German :

Radio Banane ist ein Piratensender im Dschungel, der von einem Affen und einem Tukan gegründet wurde und von einem alten Flugzeugwrack aus gesendet wird.

Italiano :

Radio Banane è una stazione radio pirata sperduta nella giungla, fondata da una scimmia e un tucano, che trasmette senza pretese da un vecchio relitto di aereo.

Espanol :

Radio Banane es una emisora pirata perdida en la selva, iniciada por un mono y un tucán, que emite sin pretensiones desde un viejo avión siniestrado.

