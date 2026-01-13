RADIO BYZANCE + ALPHA STEPPA x Nah-Jah + Leira Sound System Tours

RADIO BYZANCE + ALPHA STEPPA x Nah-Jah + Leira Sound System

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Début : Vendredi 2026-03-06 20:00:00

La Vibe électro-mondiale de Radio Byzance

La Vibe électro-mondiale de Radio Byzance

Radio Byzance libère la danse en 3D! Trois Cyber-Chamanes enivrent des productions dub multicolores. Chanteurs, beatmaker, multi-instrumentistes, ils explosent les styles dans une vibe Electro-mondiale dopée à l’énergie Sound System. Imaginez, un voyage interconnecté où sax, violon et autre sitar électrique rident sur des beats remixés en live. Au milieu d’effets sauvages recyclés de Mario Kart, les basslines transforment nos démons en lumière.

Alpha Steppa x Nah-Jah

Alpha Steppa, a la tête du label Steppas Records, est l’un des membres du collectif Dub Dynasty , fruit de la collaboration avec son père et sa tante (Alpha & Omega). Ben Alpha aka Alpha Steppa a grandi, entouré de dubplates, dans la culture sound system. 20 .

