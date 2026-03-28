Radio Circus Salle des Fêtes Bouxurulles

Radio Circus

Salle des Fêtes 20 rue de Charmes Bouxurulles Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-05 16:30:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

RADIO CIRCUS.

RADIO CIRCUS, le spectacle international à la qualité inégalée. Magie, danse, musique, cirque, cheval, chanson… 1h30 de grand spectacle + 30mn de jeux radio avec des lots à gagner. Ce spectacle est proposé dans le cadre de l’étude sensible de territoire, par la Cie Les Bruits du Réel. Rencontres, auditions, répétitions, ont été organisées, avec des habitants du territoire. Ouvert à tous, avec de nombreuses vedettes internationales El Paulo, Seb Le Magnifique, Lory Benz, NOVIA (Mexique), Jackson Jaillet (USA) et bien d’autres.

Venez découvrir le spectacle original et inédit qu’ils ont créé ensemble.

Gratuit, uniquement sur réservation auprès de Anne Floris.Tout public

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Salle des Fêtes 20 rue de Charmes Bouxurulles 88130 Vosges Grand Est +33 6 72 20 91 09 afloris@ccmirecourtdompaire.fr

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English :

RADIO CIRCUS.

RADIO CIRCUS, the international show of unrivalled quality. Magic, dance, music, circus, horses, song? 1h30 of great entertainment + 30mn of radio games with prizes to be won. This show is offered as part of a sensitive study of the area, by Cie Les Bruits du Réel. Meetings, auditions and rehearsals have been organized with local residents. Open to all, with many international stars: El Paulo, Seb Le Magnifique, Lory Benz, NOVIA (Mexico), Jackson Jaillet (USA) and many others.

Come and discover the original, never-before-seen show they’ve created together.

Free, by reservation only with Anne Floris.

L’événement Radio Circus Bouxurulles a été mis à jour le 2026-03-28 par OT MIRECOURT