Radio Circus Cinéma le Rio Mirecourt

Radio Circus

Cinéma le Rio 48 rue Sainte Cécile Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03 20:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

RADIO CIRCUS,

Cinéma le Rio

RADIO CIRCUS, le spectacle international à la qualité inégalée. Magie, danse, musique, cirque, cheval, chanson… 1h30 de grand spectacle + 30mn de jeux radio avec des lots à gagner. Ce spectacle est proposé dans le cadre de l’étude sensible de territoire, par la Cie Les Bruits du Réel. Rencontres, auditions, répétitions, ont été organisées, avec des habitants du territoire. Ouvert à tous, avec de nombreuses vedettes internationales El Paulo, Seb Le Magnifique, Lory Benz, NOVIA (Mexique), Jackson Jaillet (USA) et bien d’autres.

Venez découvrir le spectacle original et inédit qu’ils ont créé ensemble.

Gratuit, uniquement sur réservation auprès de Anne Floris par téléphone ou mailTout public

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Cinéma le Rio 48 rue Sainte Cécile Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 72 20 91 09 afloris@ccmirecourtdompaire.fr

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English :

RADIO CIRCUS,

Cinéma le Rio

RADIO CIRCUS, the international show of unrivalled quality. Magic, dance, music, circus, horses, song? 1h30 of great entertainment + 30mn of radio games with prizes to be won. This show is offered as part of a sensitive study of the area, by Cie Les Bruits du Réel. Meetings, auditions and rehearsals were organized with local residents. Open to all, with many international stars: El Paulo, Seb Le Magnifique, Lory Benz, NOVIA (Mexico), Jackson Jaillet (USA) and many others.

Come and discover the original, never-before-seen show they’ve created together.

Free of charge, only on reservation with Anne Floris by phone or e-mail

L’événement Radio Circus Mirecourt a été mis à jour le 2026-03-28 par OT MIRECOURT