Radio Corsaires fête Noël à l’abordage des ondes ! Cercle des corsaires Dunkerque

Radio Corsaires organise le vendredi 19 décembre 2025 à 18h30 une émission spéciale Noël consacrée aux associations soutenues par Les Corsaires dunkerquois. Un direct sur les ondes comme on les aime !

Lancée il y a quelques mois par l’association philanthropique Les Corsaires dunkerquois, Radio Corsaires – La Voix des corsaires organise le vendredi 19 décembre 2025 à 18h30 une émission consacrée aux associations soutenues par Les Corsaires dunkerquois. Animée en direct du Cercle des corsaires à Dunkerque, elle permettra de découvrir la diversité des actions engagées dans une ambiance chaleureuse, festive et musicale !

Vous appréciez l’ambiance radiophonique des années 80, celle des radios libres où vous cherchiez à capter malicieusement ce que vous ne trouviez nulle part ailleurs ? Ne cherchez plus et réservez dès à présent votre soirée du 19 décembre en écoutant directement de 18h30 à 20h l’émission spéciale de Radio Corsaires qui mettra en lumière les différentes associations qu’accompagne l’une plus anciennes des associations philanthropiques dunkerquoises.

En présence du Corsaire dunkerquois Christian Maveau, responsable de la Commission des dons, plusieurs représentants associatifs du territoire se succèderont au micro de Jean-Marc Raschia : l’abbé Yves Béguin qui œuvre au profit de l’association « Vacances, loisirs, amitiés », un représentant de l’association Ecoute ton cœur et deux familles bénéficiaires de cette solidarité dunkerquoise dont l’exemplarité n’est plus à démontrer.

Ce tour de table sera également l’occasion de découvrir les membres de la chorale Ensemble, sous la direction de Régis Bertein, qui interpréteront leur programme « Chante Noël », apportant une note musicale et festive digne de la magie des fêtes de fin d’année.

Devenue radio du Père Noël depuis le 1er décembre, Radio Corsaires diffusera sur ses ondes (accessible via [https://radio-corsaires-la-voix-des-corsaires.page.radio](https://radio-corsaires-la-voix-des-corsaires.page.radio) et sur Deezer) et en exclusivité les meilleures chansons de Noël jusqu’à la fin du mois avant de passer sur le mode carnaval début janvier 2026 où des surprises sont déjà en préparation.

**Comment est née Radio Corsaires – La Voix des Corsaires ?**

Il se murmure que c’est au moment des Voiles de légende organisée cet été à Dunkerque que tout a commencé… A l’approche de cet événement maritime unique, Antoine Lheureux, membre des Corsaires Dunkerquois, imagine une série de podcasts consacrés à la mémoire maritime, aux métiers portuaires et aux histoires qui forgent l’identité du littoral.

Objectif : préserver, transmettre et faire vivre ce patrimoine.

De cette idée toute simple allait naitre un formidable élan collectif où Freddy Mahé, responsable de la chorale des Corsaires et Franck Miélot, autre Corsaire Dunkerquois et animateur chevronné proposent de faire évoluer le projet en transformant ces podcasts en une web radio éphémère.

L’idée séduit immédiatement Jean-Louis Flour, capitaine des Corsaires Dunkerquois, convaincu par l’importance de mettre à l’honneur la mémoire des membres et l’esprit corsaire.

Son soutien permet alors à la radio de voir officiellement le jour avec le lancement des Voiles de légende. Prévue pour seulement quatre jours, la radio dépasse cependant toutes les attentes avec plus de 2 000 auditeurs au terme du rendez-vous, confirmant l’intérêt du public et la pertinence du projet.

Ce succès estival s’est dès lors transformé en aventure durable en faisant de Radio Corsaires un véritable outil de communication pour les Corsaires Dunkerquois en permettant de valoriser leurs actions, leur histoire et leur dynamisme.

Depuis, la radio propose un rendez-vous mensuel où chaque dernier vendredi du mois s’entremêlent traditions, solidarité, mémoire maritime et vie associative sous la houlette de Franck Miélot.

Figures emblématiques des ondes FM dunkerquoises dans les années 80, Jean-Marc Raschia anime également l’émission « Black List » dédiée à la musique afro-américaine tandis que son homologue Luc Hennebert invite chaque samedi ses auditeurs à retrouver son « Rockalulu » consacrée au rock&roll.

Totalisant plusieurs milliers d’auditeurs des quatre coins de l’Hexagone et du monde entier depuis son lancement, Radio Corsaires voit désormais son succès se confirmer mois après mois et son avenir s’inscrire durablement dans le paysage radiophonique dunkerquois.

