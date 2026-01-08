Radio Corsaires sort son clet’ch pour le carnaval ! Cercle des corsaires Dunkerque Vendredi 23 janvier, 18h30 Entrée libre et gratuite

Radio Corsaires sort son clet’ch en organisant le vendredi 23 janvier 2026 à 18h30 au Cercle des corsaires une émission spéciale consacrée au carnaval de Dunkerque, son histoire et ses valeurs.

Vous avez apprécié la chaleureuse ambiance du dernier direct de Radio Corsaires et son traineau de chansons enneigées en décembre ? Dans ce cas, vous allez adorer la prochaine escale qui vous entrainera tout le mois de janvier dans une joyeuse farandole dont seuls les Dunkerquois ont le secret : celle du carnaval !

A travers son émission spéciale consacrée à ce joyau patrimonial de la cité de Jean-Bart, Radio Corsaires tendra son micro le 23 janvier 2026 à plusieurs acteurs historiques et actuels du milieu carnavalesque local. Avec pour fil rouge la volonté de faire partager aux auditeurs son esprit, ses valeurs et les bonnes pratiques à suivre durant les bals et les bandes du carnaval pour faire de cet événement festif XXL un grand moment de communion populaire. Bref, rappeler que derrière cette gigantesque marée humaine se trouve un trésor de traditions à transmettre dans un esprit de responsabilité collective.

Au programme : des invités de marque comme Cacaille (alias Daniel Tirmarche), des séquences inédites avec les anecdotes du célèbre chanteur dunkerquois Jacques Yvart et bien d’autres surprises encore… dévoilées prochainement.

Devenant radio du carnaval à partir du 10 janvier, Radio Corsaires diffusera sur ses ondes (accessible via [https://radio-corsaires-la-voix-des-corsaires.page.radio](https://radio-corsaires-la-voix-des-corsaires.page.radio) et sur Deezer) et en exclusivité jusqu’à la fin du mois un tour de chants des plus festifs avant de proposer en février sa nouvelle programmation.

Plus sur www.les-corsaires-dunkerquois.com ou www.facebook.com/CorsairesDunkerquois#

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-23T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-23T20:00:00.000+01:00

1

reflexpresse@gmail.com

Cercle des corsaires dunkerque 2 quai de départ Dunkerque 59140 Nord



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

