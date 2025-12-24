Radio-crochet et repas, Aire-sur-l’Adour

Radio-crochet et repas

Centre d’animations Aire-sur-l’Adour Landes

Radio-crochet et repas organisé par Aire Singing

100% chanson française enfants et adultes

Repas festifs à partir de 19h (entrée-paëlla- dessert- café 15€)

Début du concours à 21h

07 82 31 87 23 .

Centre d’animations Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 31 87 23

