Radio crochet repas, Aire-sur-l’Adour
Radio crochet repas, Aire-sur-l’Adour mercredi 31 décembre 2025.
Radio crochet repas
Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Radio crochet et repas
Dîner spectacle 15€
Entrée sans repas 5€
Repas festif à partir de 19h30 (entrée, paella, dessert et café) 15€
début du concours à 21h
07 82 31 87 23 .
Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 31 87 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Radio crochet repas
L’événement Radio crochet repas Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2025-12-21 par Tourisme Aire Eugénie