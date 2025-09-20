Radio Daisy Maison de la Musique de Nanterre Nanterre

Entrée libre

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Sept décors miniatures minutieusement confectionnés pour célébrer la radio comme il se doit. Après JazzBox, l’artiste scénographe Cécile Léna investit à nouveau la Maison de la musique avec ses scénographies immersives.

Radio Daisy est une délicieuse plongée dans un univers visuel et sonore où se mêlent dialogues, bruitages et musiques. « La radio habite notre maison, notre cuisine, notre salle de bain. Elle nous est proche, intime, rassurante. Elle nourrit notre imaginaire sans compter : la radio s’occupe si bien de nos solitudes. » Cécile Léna

Maison de la Musique de Nanterre 8 Rue des Anciennes Mairies, 92000 Nanterre, France Nanterre 92000 Quartier du Centre Hauts-de-Seine Île-de-France

Lena Dazy