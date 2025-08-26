Radio des Monts Benquet Benquet
Radio des Monts Benquet
Place de la Mairie Benquet Landes
Le Petit Théâtre de Pain
Connaissez-vous vraiment le Marsan ?
Ses histoires, ses légendes, son patrimoine vivant ?
Entre portraits sensibles et chroniques burlesques, ce vrai-faux studio de radio sillonne le territoire pour vous conter les mondes de Marsan !
Et chaque jour, découvrez la grille de programme concoctée au fil de l’eau et des rencontres bienvenue chez vous !
DISTRIBUTION
Avec Cathy Chioetto, Eric Destout, Patrick Ingueneau, Fafiole Palassio et les instrumentistes et tinvités du territoire .
Place de la Mairie Benquet 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10
