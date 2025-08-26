Radio des Monts Benquet Benquet

Radio des Monts Benquet

Place de la Mairie Benquet Landes

Début : 2025-08-26

fin : 2025-08-26

2025-08-26

Le Petit Théâtre de Pain

Connaissez-vous vraiment le Marsan ?

Ses histoires, ses légendes, son patrimoine vivant ?

Entre portraits sensibles et chroniques burlesques, ce vrai-faux studio de radio sillonne le territoire pour vous conter les mondes de Marsan !

Et chaque jour, découvrez la grille de programme concoctée au fil de l’eau et des rencontres bienvenue chez vous !

DISTRIBUTION

Avec Cathy Chioetto, Eric Destout, Patrick Ingueneau, Fafiole Palassio et les instrumentistes et tinvités du territoire .

Place de la Mairie Benquet 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 16

