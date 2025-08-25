Radio des Monts Campet et Lamolère Campet-et-Lamolère

Radio des Monts Campet et Lamolère Campet-et-Lamolère lundi 25 août 2025.

Radio des Monts Campet et Lamolère

Mairie Campet-et-Lamolère Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-25

fin : 2025-08-25

Date(s) :

2025-08-25

Dans le cadre du Gascon Tour

Le Petit Théâtre de Pain

Connaissez-vous vraiment le Marsan ?

Ses histoires, ses légendes, son patrimoine vivant ?

Entre portraits sensibles et chroniques burlesques, ce vrai-faux studio de radio sillonne le territoire pour vous conter les mondes de Marsan !

Et chaque jour, découvrez la grille de programme concoctée au fil de l’eau et des rencontres bienvenue chez vous !

En coréalisation avec l’Office Artistique Région Nouvelle-Aquitaine .

Mairie Campet-et-Lamolère 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10

English : Radio des Monts Campet et Lamolère

German : Radio des Monts Campet et Lamolère

Italiano :

Espanol : Radio des Monts Campet et Lamolère

L’événement Radio des Monts Campet et Lamolère Campet-et-Lamolère a été mis à jour le 2025-08-15 par OT Mont-de-Marsan