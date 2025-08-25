Radio des Monts Campet et Lamolère Campet-et-Lamolère
Mairie Campet-et-Lamolère Landes
Début : 2025-08-25
fin : 2025-08-25
2025-08-25
Dans le cadre du Gascon Tour
Le Petit Théâtre de Pain
Connaissez-vous vraiment le Marsan ?
Ses histoires, ses légendes, son patrimoine vivant ?
Entre portraits sensibles et chroniques burlesques, ce vrai-faux studio de radio sillonne le territoire pour vous conter les mondes de Marsan !
Et chaque jour, découvrez la grille de programme concoctée au fil de l’eau et des rencontres bienvenue chez vous !
En coréalisation avec l’Office Artistique Région Nouvelle-Aquitaine .
Mairie Campet-et-Lamolère 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10
