Radio des Monts St Pierre du Mont Saint-Pierre-du-Mont

Base de Loisirs du Marsan Saint-Pierre-du-Mont Landes
Début : 2025-08-24
fin : 2025-08-24
2025-08-24
Le Petit Théâtre de Pain
Connaissez-vous vraiment le Marsan ?
Ses histoires, ses légendes, son patrimoine vivant ?
Entre portraits sensibles et chroniques burlesques, ce vrai-faux studio de radio sillonne le territoire pour vous conter les mondes de Marsan !
Et chaque jour, découvrez la grille de programme concoctée au fil de l’eau et des rencontres bienvenue chez vous !
DISTRIBUTION
Avec Cathy Chioetto, Eric Destout, Patrick Ingueneau, Fafiole Palassio et les instrumentistes et tinvités du territoire .
Base de Loisirs du Marsan Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10
