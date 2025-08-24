Radio des Monts St Pierre du Mont Saint-Pierre-du-Mont

dimanche 24 août 2025.

Radio des Monts St Pierre du Mont

Base de Loisirs du Marsan Saint-Pierre-du-Mont Landes

Début : 2025-08-24

fin : 2025-08-24

2025-08-24

Le Petit Théâtre de Pain

Connaissez-vous vraiment le Marsan ?

Ses histoires, ses légendes, son patrimoine vivant ?

Entre portraits sensibles et chroniques burlesques, ce vrai-faux studio de radio sillonne le territoire pour vous conter les mondes de Marsan !

Et chaque jour, découvrez la grille de programme concoctée au fil de l’eau et des rencontres bienvenue chez vous !

DISTRIBUTION

Avec Cathy Chioetto, Eric Destout, Patrick Ingueneau, Fafiole Palassio et les instrumentistes et tinvités du territoire .

Base de Loisirs du Marsan Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10

