Radio Free Europe, Paris as Stage, History as Signal – Kosmas Nikolaou à la Cité internationale des arts Cité internationale des arts Paris mercredi 27 août 2025.

Radio Free Europe présente un ensemble d’œuvres de l’artiste Kosmas Nikolaou, réalisées au cours de l’été 2025 lors de sa résidence, dont la pratique peut être considérée comme une forme d’archéologie artistique, déterrant des mythes et des histoires cachées pour construire un récit à la fois intime et géopolitique.

Le titre Radio Free Europe évoque à la fois la station de radio, fondée en 1949 au début de la guerre froide et basée à Munich, et la chanson de 1981 du groupe R.E.M., qui souligne l’interaction entre la politique et la culture pop. L’exposition est pensée comme un prélude, chaque élément apparaissant comme les fragments d’un film en cours de réalisation.

Partant de la bataille pour l’influence culturelle tout au long de la guerre froide, les œuvres explorent la manière dont l’idéologie occidentale a été transmise par les médias et l’art, et comment ces stratégies ont façonné à la fois les institutions et les mémoires personnelles. À travers des œuvres qui font penser à des archives (pièces sonores, photographies, cartes, lettres …), un récit stratifié émerge, où les histoires individuelles forment une voix collective, avec en arrière-plan la ville de Paris, son architecture, ses espaces publics et son histoire. Paris devient à la fois un décor et un protagoniste silencieux, évoquant ses apparitions dans le cinéma et la culture pop, comme dans le film Diva (1981) de Jean-Jacques Beineix. Les « archives » et la ville fusionnent ainsi avec la mémoire personnelle, transformant l’espace en une scène où les fragments historiques résonnent avec les enjeux actuels entre politique, espace public et culture.

Kosmas Nikolaou (Grèce) est actuellement en résidence par le biais du programme « EMΣΤ | Musée national d’art contemporain d’Athènes x Cité internationale des arts »

La Cité internationale des arts présente l’exposition « Radio Free Europe, Paris as Stage, History as Signal » de Kosmas Nikolaou, du 27 août au 25 octobre 2025 à la Petite Galerie.

Du mercredi 27 août 2025 au samedi 25 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de Ville 75004 18, rue de l’Hôtel de VilleParis

https://www.citedesartsparis.net/fr/ +33142787172 contact@citedesartsparis.fr http://www.facebook.com/citedesartsparis http://www.facebook.com/citedesartsparis http://www.twitter.com/citedesarts