Radio Gaza [Festival t’es Toi J’te Cause] Rue Jacques Prévert Trégunc

Radio Gaza [Festival t’es Toi J’te Cause]

Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc Finistère

Radio Gaza est plus qu’un groupe c’est une expérience musicale puissante née de l’union de talents palestiniens de Gaza Watar Band, le rappeur Abu Joury et le chanteur Moneim Adwan. Ensemble, ils réinventent les chansons traditionnelles palestiniennes en leur insufflant une énergie rock, une dimension festive et un engagement militant.

Une musique poétique, dansante et militante, que nous vous proposons en partenariat avec l’association AL KAMANDJATI.

Les bénéfices de la soirée seront reversés à une action soldaire. .

