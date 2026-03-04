Radio Grille Ouverte vide son dressing, Urban Parc, Alès

Radio Grille Ouverte vide son dressing Samedi 18 avril, 14h00 Urban Parc Gard

Radio Grille Ouverte vous donne rendez-vouà l’Urban Parc pour un vide-dressing en soutien à l’association.

Possibilité d’adhérer à RGO et de (re)découvrir leurs actions, leurs émissions et les différentes formes de bénévolat.

Les 4 temps forts de l’événement :

Le vide-dressing ;

Toute la journée, les croisières musicales de RGO seront diffusées en ambiance sonore. Vous aurez la possibilité de passer en direct un morceau de votre choix, de faire une dédicace ou de dire un mot au micro de la radio ;

Un concours photo thématique permettra aux photos lauréates de remporter des lots culturels ;

Le soir, toujours plus de musique, avec un DJ set technogroove to psytechno par Skaroh et Spicy Subz.

Possibilité d’adhésion ou de dons à RGO en ligne.

Paiement en espèces pour la vente de vêtements : n’oubliez pas de prévoir de la monnaie.

RGO – Radio Grille Ouverte est une radio associative non commerciale, basée à Alès depuis 1992. Elle est un outil social de communication de proximité et se veut le reflet culturel, social et économique de son territoire.

Urban Parc 17 rue Marcel Paul, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 43 35 76 https://www.urbanparc.fr

Les salarié·es et bénévoles de RGO vident leur dressing ! Le printemps est l’occasion parfaite pour renouveler sa garde-robe à prix doux et solidaire.