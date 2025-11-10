Radio Lapin : Histoires de luttes – Antoine Chao, Sacha Ribeiro et Alice Vannier Théâtre de la Cité internationale Paris
Radio Lapin : Histoires de luttes – Antoine Chao, Sacha Ribeiro et Alice Vannier Théâtre de la Cité internationale Paris lundi 10 novembre 2025.
Tant que les lapins n’auront pas d’historien,
l’histoire sera racontée par les chasseurs, disait le grand historien
et militant américain Howard Zinn. Il faut donc mener bataille, récit contre
récit. Résister aux réécritures du passé et au travestissement du présent. Dire
que non, décidément, non. À l’arsenal médiatique surdéveloppé des chasseurs,
Alice Vannier, Sacha Ribeiro et le journaliste Antoine Chao opposent Radio
Lapin, station éphémère, alternative et mal pensante. Combinant les moyens
du théâtre et les ressources du reportage, ils concoctent une émission
hétérodoxe, pour raconter l’histoire autrement, faire entendre les voix
étouffées, restituer le goût des luttes. Chasseurs, prenez garde : les lapins
se rebiffent ! Le peuple aux longues oreilles n’a pas dit son dernier
mot.
À l’arsenal médiatique surdéveloppé des vainqueurs de l’histoire, Alice Vannier, Sacha Ribeiro et le journaliste Antoine Chao opposent Radio Lapin, une station qui raconte l’histoire autrement, et restitue le goût des luttes.
Du lundi 10 novembre 2025 au vendredi 14 novembre 2025 :
jeudi, vendredi
de 19h00 à 20h20
lundi, mercredi
de 20h00 à 21h20
payant Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-10T21:00:00+01:00
fin : 2025-11-14T21:20:00+01:00
Date(s) : 2025-11-10T20:00:00+02:00_2025-11-10T21:20:00+02:00;2025-11-12T20:00:00+02:00_2025-11-12T21:20:00+02:00;2025-11-13T19:00:00+02:00_2025-11-13T20:20:00+02:00;2025-11-14T19:00:00+02:00_2025-11-14T20:20:00+02:00
Théâtre de la Cité internationale 17 boulevard Jourdan 75014 Paris
https://theatredelacite.notre-billetterie.com/billets?spec=1426&kld=2526 +33185535385 reservations@theatredelacite.com