Radio Lapin : Histoires de luttes – Antoine Chao, Sacha Ribeiro et Alice Vannier Théâtre de la Cité internationale Paris

Tant que les lapins n’auront pas d’historien,

l’histoire sera racontée par les chasseurs, disait le grand historien

et militant américain Howard Zinn. Il faut donc mener bataille, récit contre

récit. Résister aux réécritures du passé et au travestissement du présent. Dire

que non, décidément, non. À l’arsenal médiatique surdéveloppé des chasseurs,

Alice Vannier, Sacha Ribeiro et le journaliste Antoine Chao opposent Radio

Lapin, station éphémère, alternative et mal pensante. Combinant les moyens

du théâtre et les ressources du reportage, ils concoctent une émission

hétérodoxe, pour raconter l’histoire autrement, faire entendre les voix

étouffées, restituer le goût des luttes. Chasseurs, prenez garde : les lapins

se rebiffent ! Le peuple aux longues oreilles n’a pas dit son dernier

mot.

Du lundi 10 novembre 2025 au vendredi 14 novembre 2025 :

jeudi, vendredi

de 19h00 à 20h20

lundi, mercredi

de 20h00 à 21h20

payant Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Théâtre de la Cité internationale 17 boulevard Jourdan 75014 Paris

https://theatredelacite.notre-billetterie.com/billets?spec=1426&kld=2526 +33185535385 reservations@theatredelacite.com