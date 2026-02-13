Radio Live – La relève, Théâtre du Nord, Lille

Radio Live – La relève 31 mars – 3 avril Théâtre du Nord Nord

Tarif de 1 à 30 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-31T19:30:00+02:00 – 2026-03-31T21:39:00+02:00

Fin : 2026-04-03T19:30:00+02:00 – 2026-04-03T21:40:00+02:00

Conception, création image et écriture scénique Aurélie Charon et Amélie Bonnin

Avec

Mardi 31/03 19h30 – Sumeet Samos (Inde) et Yannick Kamanzi (Rwanda)

Mercredi 01/04 19h30 – Sumeet Samos (Inde) et Oksana Leuta (Ukraine)

Jeudi 02/04 14h30 (représentation scolaire) – Yannick Kamanzi (Rwanda)

Jeudi 02/04 19h30 – Amir Hassan (Gaza/France) et Oksana Leuta (Ukraine)

Vendredi 03/04 19h30 – Amir Hassan (Gaza/France) et Martin France (Montreuil-sur-Mer)

Le concept est simple en apparence, Aurélie Charon, journaliste à Radio France interviewe en direct deux personnes différentes chaque soir. Elles viennent de Palestine, d’Ukraine, du Rwanda, de Syrie, d’Inde ou de France. Micro en main, elles racontent simplement leur quotidien. Mais sur scène quelque chose de plus fort, troublant, bouleversant se passe. À travers cette intimité, se dessine l’histoire d’un conflit, d’une guerre, d’un exil, mais à hauteur d’humain. Les récits s’entrecroisent composant une polyphonie du présent, révélant une génération qui croit au vivre ensemble : la relève !

Conçu par Aurélie Charon et Amélie Bonnin, Radio Live – La Relève mêle parole, vidéo et musique live. Sur scène, la mémoire des luttes, les cicatrices de l’histoire et les espoirs à bâtir. À l’écran, les familles, les paysages, les héritages. Dans cette forme unique, entre radio, film documentaire et théâtre, le public assiste à la construction d’un récit en direct, renforçant la confiance en l’avenir et en la jeunesse ! Une jeunesse astreinte à répondre à cette question : comment on invente sa vie quand on hérite d’un monde abîmé ?

AUTOUR DU SPECTACLE

► RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

mercredi 1er avril | à l’issue du spectacle | Théâtre du Nord – Lille

► SPECTACLE NATURELLEMENT ACCESSIBLE AU PUBLIC AVEUGLE ET MALVOYANTS

jeudi 2 avril à 14h30 (représentation scolaire) | Théâtre du Nord – Lille

► SPECTACLE PRÉSENTÉ EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE ACCESSIBLE AU PUBLIC SOURD ET MALENTENDANT

vendredi 3 avril | Théâtre du Nord – Lille

Théâtre du Nord Place du Général de Gaulle, Lille

Le Théâtre du Nord est l’un des 38 Centres Dramatiques Nationaux de France dont la mission de service public s’attache à défendre et à promouvoir un théâtre d’art accessible au plus grand nombre.

Réparti sur deux sites – le bâtiment historique sur la Grand’Place à Lille et L’Idéal dans le quartier du Brun Pain à Tourcoing – le Théâtre du Nord est depuis 2003 associé à une école professionnelle supérieure d’Art dramatique, l’École du Nord.

Le Théâtre du Nord et L’École du Nord sont dirigés depuis le 1er mars 2021 par David Bobée. Artiste engagé, David Bobée déploie un projet basé sur l’égalité. Égalité entre les hommes et les femmes en affirmant une saison paritaire. Égalité entre les individus par une ouverture à la diversité des expressions et des origines des artistes et par une politique d’accessibilité engagée. Égalité entre celles et ceux qui vivent aujourd’hui et celles et ceux qui vivront demain en menant notre activité de manière responsable et durable.

L’édiﬁce sur la Grand’Place de Lille

Tel qu’il se présente aujourd’hui, ce théâtre, dont la façade est inscrite aux Monuments Historiques, est composé de deux bâtiments accolés que deux siècles et demi séparent : la Grand’Garde édiﬁée en 1717 sur la Grand’Place et la salle Roger-Salengro construite au dos de celle-ci en 1989.

La Grand’Garde a vu le jour sous la régence de Philippe d’Orléans ; deux ans à peine après la mort de Louis XIV (en souvenir duquel on trouve un soleil de pierre sculpté au pignon de la façade).

La Grand’Garde abritait le corps de garde royal chargé de surveiller la ville. On peut admirer cet édiﬁce, resté quasiment inchangé, dans un magniﬁque tableau de François Watteau (1750) exposé au musée de l’Hospice Comtesse à Lille.

Le bâtiment de 1989, conçu par l’architecte Bernard Guillaumot, succède au marché couvert Saint Nicolas édiﬁé en 1826 et qui devint, après la première Guerre mondiale, un vaste hall : la salle Roger-Salengro qui doit son nom au célèbre maire de Lille (1890-1936) et ministre de l’Intérieur du gouvernement de Léon Blum.

De 1920 aux années quatre-vingt dix, ce grand espace au cœur de la ville remplit toutes les fonctions possibles: lieu de réunions, de meetings politiques, de sport, de combats de boxe et de coqs, de bals populaires, de spectacles, etc. il sera notamment un haut lieu lillois de la contestation en 1968. Métro (ligne 1) : Station Rihour / Parkings : Grand’Place et Nouveau Siècle / Gare Lille Flandres à 500 m

« De quoi faire un joli pied de nez au fantasme d’une jeunesse résignée. » Télérama

Hervé Veronese