« Radio Live : Nos vies à venir », Aurélie Charon | Spectacle radiophonique L’Institut du Monde Arabe Paris

« À Gaza, en Syrie, au Liban aussi, la question de la reconstruction au sens littéral et figuré est centrale. Ce qui n’existe pas encore, c’est ça qui nous intéresse. On se bat pour les vies qu’on n’a pas encore : celles qu’on compte bien vivre, qui sont à venir. Elles méritent peut-être encore plus d’attention que celles que l’on est en train de vivre.

Rayane Jawhary à Hermel, dans le nord du Liban, a fondé avec d’autres jeunes femmes en 2020 une école laïque, « Esprits libres », pour former des citoyens qui pourront penser et voter par eux-mêmes.

Hala était aussi un « esprit libre » quand elle a grandi dans la région de Lattaquié en Syrie. Son père Odey Rajab, opposant au régime de Bachar el-Assad, s’est battu contre la dictature et a élevé ses trois filles pour qu’elles soient indépendantes. Il a cru en la révolution mais a été arrêté et tué par le régime en 2015. Hala, en France depuis, est devenue cinéaste et explore les moyens de transmission de la fiction et du cinéma.

Il fallait être un « esprit libre » à Gaza pour imaginer adolescent pouvoir sortir un jour des frontières fermées. Amir a commencé à apprendre le français à 18 ans, est tombé amoureux de la langue, et a gagné une bourse avec ses poèmes pour venir à Paris, assistant d’arabe au lycée Henry IV. Depuis, il est poète, journaliste, a été enseignant. En septembre 2023, il retourne à Gaza pour rendre visite à sa famille. Depuis Gaza sous les bombes en octobre 2023, Amir m’envoie ce texto « je fais mon devoir d’adulte de ne pas tomber dans la haine ». On s’attache donc à nos devoirs d’adultes pour sauver les enfants et faire entendre ce qui est à venir. Peut-être que les esprits libres sont ceux qui attachent assez d’importance à ce qui n’existe pas encore. Nous sommes parti·es à Hermel dans la plaine de la Bekaa, à la frontière syrienne, rencontrer Rayane dans son école. Nous étions à Lyon avec une partie de la famille d’Amir, évacuée de Gaza il y a un an. Nous étions avec les sœurs de Hala et sa mère, tout juste arrivée de Syrie. Comment penser ce qui est à venir et reconstruire ? »

Aurélie Charon

Aurélie Charon : Conception et écriture scénique

En complicité avec : Amélie Bonnin et Gala Vanson

Avec : Amir Hassan, Rayane Jawhary et Hala Rajab

Emma Prat : Création musicale et musique live

LIVE Gala Vanson : Création visuelle

Amélie Bonnin : Identité graphique

Thibault de Chateauvieux, Aurélie Charon et Hala Aljaber : Images filmées

Céline Ducreux et Mohamed Mouaki : Montage vidéo

Benoît Laur : Mixage audio

Pia de Compiègne : Espace scénique

Thomas Cottereau : Création lumière, régie générale, vidéo et lumière

Vincent Dupuy : Régie son

Mathilde Gamon : Direction de production

Rencontres issues des séries radiophoniques et des voyages de Aurélie Charon et Caroline Gillet

Production : Radio live production – Mathilde Gamon

Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès

Coproduction : Comédie de Caen – CDN de Normandie, Bonlieu scène nationale d’Annecy, Les Nuits de Fourvière, Théâtre national de Strasbourg, MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, Le Méta – CDN de Poitiers, MC2 : Maison de la Culture de Grenoble – Scène nationale, Institut du Monde Arabe, Festival d’Avignon

Soutien Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France

Dans Nos vies à venir, présenté lors de l’édition 2025 du Festival d’Avignon, Aurélie Charon tend le micro à Amir Hassan (Gaza), Hala Rajab (Syrie) et Rayane Jawhary (Liban). Ils et elles sont trois sur scène et partagent des espaces intimes, familiaux, artistiques ou militants qui ont été ébranlés par la violence des conflits.

Le jeudi 11 décembre 2025

de 20h00 à 22h35

De 12 à 22 euros.

Public jeunes et adultes.

