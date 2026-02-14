Radio live – Réuni·es, Nanterre Amandiers Centre Dramatique National, Nanterre

Radio live – Réuni·es 26 et 27 mai Nanterre Amandiers Centre Dramatique National Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-26T20:00:00+02:00 – 2026-05-26T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-27T20:00:00+02:00 – 2026-05-27T22:30:00+02:00

Depuis plus de dix ans, Radio live fait dialoguer face au public, dans un spectacle nourri de sons et d’images, des jeunes gens d’ici et d’ailleurs, habités par des questions d’engagement et d’identité. En 2024, le projet entame une nouvelle étape en explorant la possibilité de la réconciliation au cœur des vies des participant·es. Dans ce nouvel opus décliné en trois chapitres, Aurélie Charon tend le micro à huit personnes venant de zones de guerre en Syrie, à Gaza, en Bosnie, en Ukraine, au Liban, au Rwanda. Ils et elles sont trois sur scène chaque soir et partagent des espaces intimes, familiaux, artistiques ou militants qui ont été ébranlés par la violence des conflits. Une enquête journalistique qui se réinvente à chaque représentation par le biais du dessin, de la vidéo, de la musique. Une réflexion sur l’amitié en tant que force collective et une invitation à « se rassembler avec des personnes qui ne nous ressemblent pas » pour mieux se tenir à distance de la haine.

Dans « Réuni·es », on part de Kigali au Rwanda, on arrive dans le quartier de Monclar à Avignon en passant par Damas. Au cœur du spectacle, un voyage ensemble à Kigali au moment des commémorations du génocide contre les Tutsis de 1994. Comment réconcilier des identités multiples : entre la France et le Maroc, la Palestine et la Syrie, le Rwanda et le Congo. Comment penser la justice après un génocide ou une guerre civile ? Tous trois portent leurs récits et leur désir de justice.

radio live production – Aurélie Charon théâtre radio

