Radio live – un triptyque Théâtre benoit XII Avignon 14 juillet 2025 17:00

Radio live – un triptyque 14 – 21 juillet Théâtre benoit XII Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-14T17:00:00 – 2025-07-14T19:20:00

Fin : 2025-07-21T17:00:00 – 2025-07-21T19:20:00

Depuis une dizaine d’années, le projet Radio Live fait dialoguer sur scène des jeunes gens autour des questions d’engagement et d’identités. Dans ce nouvel opus qui se décline en trois chapitres, Aurélie Charon tend le micro à huit personnes venant de zones de conflits en Syrie, à Gaza, en Bosnie, en Ukraine, au Liban, au Rwanda… Chaque soir, par groupes de trois, ils et elles partagent ce que la violence des conflits a ébranlé dans leur espace intime, familial, social, artistique et militant. Une enquête journalistique qui se réinvente à chaque représentation par le biais du dessin, de la vidéo, de la musique. Une réflexion sur l’amitié en tant que force collective et une invitation à « se rassembler avec des personnes qui ne nous ressemblent pas » pour mieux se tenir à distance de la haine.

Vivantes

avec Oksana Leuta (Ukraine), Hala Rajab (Syrie) et Ines Tanović (Bosnie)

Ce sont trois Vivantes, chacune a traversé une guerre : enfant, adolescente ou adulte. En Bosnie, en Syrie, en Ukraine. Chacune a résisté et résiste encore. Oksana, Hala et Ines sont parties ensemble à Sarajevo, questionner la société d’après-guerre. Il y a des filles et des mères résistantes, à Kyiv, Lattaquié et Mostar. Elles portent des engagements forts : partir sur le front ukrainien avec les journalistes, créer un lieu d’accueil de réfugiés, travailler la fiction pour mieux parler du réel. Comment raconte-t-on l’expérience de la guerre à ceux et celles qui ne la vivent pas ?

Nos vies à venir

avec Amir Hassan (Gaza), Rayane Jawhary (Liban) et Hala Rajab (Syrie)

La question de la reconstruction, en Syrie, à Gaza, et même encore au Liban se pose fortement. Rayane, Amir et Hala croient aux vies que l’on n’a pas encore, mais pour lesquelles on se bat. A travers l’éducation, le cinéma, la poésie. Nous sommes parti·es à Hermel au Liban, à la frontière syrienne, rencontrer Rayane dans l’école laïque « Esprits libres » qu’elle a co-fondée. Amir est resté coincé au début de la guerre à Gaza en 2023, avant de revenir en France et de pouvoir évacuer une partie de sa famille. Nous avons été avec lui rencontrer les sœurs de Hala, cinéaste syrienne, et sa mère, qui a quitté la Syrie après les massacres sur la côte. Comment penser la reconstrution ?

Réuni·es

avec Karam Al Kafri (Palestine/Syrie), Sihame El Mesbahi (France/Maroc) et Yannick Kamanzi (Rwanda)

On part de Kigali au Rwanda, on arrive dans le quartier de Monclar à Avignon en passant par Damas. Au cœur du spectacle, un voyage ensemble à Kigali au moment des commémorations du génocide contre les Tutsis de 1994. Comment réconcilier des identités multiples : entre la France et le Maroc, la Palestine et la Syrie, le Rwanda et le Congo. Comment penser la justice après un génocide ou une guerre civile ? Tous trois portent leurs récits et leur désir de justice.

Théâtre benoit XII 12 Rue des Teinturiers, 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « radioliveproduction@gmail.com »}]

Radio live production – Aurélie Charon documentaire théâtre documentaire

Thibault de Chateauvieux