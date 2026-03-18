Radio Live Vivantes, Nos vies à venir, Réuni·es Musée des Confluences Lyon 2e Arrondissement

Radio Live Vivantes, Nos vies à venir, Réuni·es

Musée des Confluences 86 quai Perrache Lyon 2e Arrondissement Rhône

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Le temps d’un week-end, le projet Radio Live se décline en trois chapitres et de multiples résonances au musée des Confluences, où des jeunes du monde entier partagent le récit de vies rattrapées par la guerre.

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Musée des Confluences 86 quai Perrache Lyon 2e Arrondissement 69002 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr

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English :

Over the course of a weekend, the Radio Live project unfolds in three chapters and multiple resonances at the Musée des Confluences, where young people from all over the world share their stories of lives caught up in war.

L’événement Radio Live Vivantes, Nos vies à venir, Réuni·es Lyon 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme