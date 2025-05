Radio Merv’x Poderosa Takeover – Le Makeda Marseille 5e Arrondissement, 23 mai 2025 23:00, Marseille 5e Arrondissement.

Le 23 mai Radio Merv’ s’associe avec Poderosa pour Takeover Le Makeda dans une ambiance LATIN CLUB chaleureuse et inclusive.

Radio Merv’, c’est le nouveau bébé la Merveilleuse, une sorte d’extension hors les murs de ce lieu historique souhaitant continuer de promouvoir les artistes émergent.e.s et la scène locale marseillaise. Pour l’occasion, ça invite Poderosa et son host mythique Shefox dans un format de soirée avec captation live. L’idée ? L’écran de la soirée, c’est vous. Alors lâchez vos téls, lâchez vos corps, mettez votre dernier outfit chiné chez Melanine, crissez les semelles de vos salomons, on veut que ca giggle de haut en bas sans exception, ne vous inquiétez pas, les images on s’en occupe. Et promis cette fois-ci le mansplaining n’aura pas sa place au premier rang.



Poderosa, c’est une plateforme qui met en avant les artistes FLINTA de la scène post-club latinx. Avec Radio Merv’ on a donc décidé de faire venir pour la première fois à Marseille Tiyumii, artiste vénézuélienne basée à Barcelone et membre du Club Expansivo, une série d’événements où la cohésion trouve sa puissance dans les corps en mouvement. Que ce soit avec ses sets reflétant son héritage culturel fusionné à la basse, ou avec ses projets de dissidence queer, Tiyumii sait comment unifier tous les dancefloors.



La fièvre marseillaise s’agrémente au line-up avec el rey de la brésilien funk S1LV3R et el perreo jugador bob slay, deux artistes qui ne font que grandir depuis leurs premiers passages place notre dame du mont et qu’on est bien content de voir décoller avec nous. .

Le Makeda 103 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement 13005

English :

On May 23, Radio Merv? teams up with Poderosa to take over Le Makeda in a warm and inclusive LATIN CLUB atmosphere.

German :

Am 23. Mai wird Radio Merv? zusammen mit Poderosa das Makeda in einer warmen und inklusiven LATIN CLUB-Atmosphäre takeoveren.

Italiano :

Il 23 maggio Radio Merv?, in collaborazione con la Poderosa, si presenta a Le Makeda in un’atmosfera calda e inclusiva da LATIN CLUB.

Espanol :

El 23 de mayo, Radio Merv? se asocia con Poderosa para tomar Le Makeda en un ambiente de LATIN CLUB cálido e integrador.

