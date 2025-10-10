Radio Paradis : Canal Sagan Médiathèque Françoise Sagan Paris

Radio Paradis : Canal Sagan Médiathèque Françoise Sagan Paris vendredi 10 octobre 2025.

Radio Paradis, une radio locale animée par des résidents du 10ème arrondissement, et la médiathèque Françoise Sagan s’associent pour la création d’une émission autour de la culture et de l’actualité de la médiathèque ! Venez assister à l’enregistrement en direct, poser des questions et découvrir les dessous de la médiathèque.

Informations pratiques

Enregistrement le vendredi 10 octobre de 18h à 19h

Réservation obligatoire

Enregistrement en direct de la nouvelle émission de Radio Paradis

gratuit Public adultes.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr